Anayasa Mahkemesi'nden dikkati çeken "KHK" kararı

KHK ile ihraç edilip görevine iade edilen kamu görevlilerine tazminat yolu açıldı. Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası olağanüstü hal döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle ilgili yeni bir karara imza attı.

Yüksek Mahkeme, göreve iade edilen KHK'lıların tazminat talebinde bulunamayacağına ilişkin hükmü iptal etti. Oy birliği ile alınan karar, Resmi Gazetede yayınlandı.

Kararın gerekçesinde, kişilerin kamu görevine iadelerinin, hukuka aykırı olarak kamu görevinden çıkarıldıkları anlamına geldiği belirtildi. İptal edilen söz konusu hükmün, Anayasa’nın ‘Temel Hak Ve Hürriyetlerin Korunması’ başlıklı 40’ıncı maddesine aykırı bulunduğu ifade edildi.