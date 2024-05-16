Anayasanın içeriği ekimde konuşulacak! Numan Kurtulmuş yeni anayasa turunu tamamladı

Meclis’te grubu bulunan partilere yapılan yeni Anayasa ziyaretleri tamamlandı. CHP, Dem Parti, Saadet-Gelecek ve MHP'nin ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un son adresi AK Parti oldu.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve grup başkanvekilleri ile bir araya geldi. Görüşme 45 dakika sürdü. Görüşme sonrası Kurtulmuş ve Güler kamera karşısına geçti.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, ekim ayında yeni Anayasa’nın içerik görüşmelerinin başlayabileceğini belirtti.

- TBMM'de grubu bulunan 6 siyasi partimizle gerçekleştirdiğimiz anayasa süreciyle ilgili son adımını bugün burada AK Parti grup başkanı ve arkadaşlarımızla son buldu. Türkiye'nin dört bir tarafında herkesin sürece katkı sunmasını tercih edeceğiz. Önümüzdeki yasama dönemi başladığında, ekim ayından itibaren bu meselenin içeriğine ilişkin görüşmeler başlayabilir. Bu anayasa meselesinin hiçbir siyasi tartışmanın konusu haline getirilmemeli.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de yeni Anayasa konusunda Meclis Başkanı’nın tüm çalışmalarına destek sunacaklarını söyledi. Güler, "Vesayet anlayışının her maddeye sinmiş kurallarını taşıyan 82 Anayasa'sından kurtulmamız lazım. Biz AK Parti grubu olarak sayın Meclis Başkanımızın tüm çalışmalarına katkı sunmaya hazırız." dedi.