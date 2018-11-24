Türkiye Liseliler Birliği’nin (TLB) en yüksek karar alma organı TaLeBe Meclisi, Türkiye’nin dört bir yanından gelen liselilerin katılımıyla toplandı. TaLeBe Meclisinin ardından liseliler, “Öğretmenler Gününde, Başöğretmen İzinde” sloganıyla Anıtkabir’e yürüdüler. TLB Genel Başkanı Hakkı Erman Ergincan, Anıtkabir girişinde yaptığı açıklamada, “Andımızın okullarda yeniden okutulmasını sağlayalım” dedi.

ÇÖZÜM ATATÜRK’ÜN PROGRAMI



Türkiye Liseliler Birliği’nin (



“Mustafa Kemal Atatürk'ü var eden Türkiye'nin zorunluluklarıdır. Anadolu kuşatıldığında Mustafa Kemal var oldu. Tarih Türk milletine içinden bir kahraman çıkarma ve kendini var etme görevi verdi.”

“Doğu Akdeniz'de petrol arama faaliyetleri altından sahalar tehdit ediliyor. Suriye'de aynı şekilde bir kuşatma söz konusu. Ekonomik açıdan ciddi sallantılar yaşanır. Önemli çözüm ise Mustafa Kemal Atatürk ve onun programıdır.”

“Bugün söz konusu



TaLeBe Meclisi sonrasında liseliler, “Öğretmenler Gününde, Başöğretmen İzinde” sloganıyla Anıtkabir’e yürüdüler. Anıtkabir girişinde TLB Genel Başkanı Hakkı Erman Ergincan basın açıklaması yaptı. Ergincan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle tüm öğretmenlerin bu özel gününü kutladıklarını, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle andıklarını söyledi. Türk gençliğinin Gençliğe Hitabe’den aldığı vazifelerin bilincinde ve Başöğretmen’in izinde olduğunu kaydeden Ergincan, “Bugün de vazifemizi yerine getirmek için Türkiye’nin dört bir yanından gelen liseli arkadaşlarımızla beraber buradayız. Uzun zamandır devam eden Andımız tartışmalarında ve davasında Türk milletinin de taraf olduğunu daha önce belirtmiştik. 2 haftadır hem internet üzerinden hem de şehir meydanlarında, lise sıralarında, üniversite yerleşkelerinde yürüttüğümüz imza kampanyasını bugün sonlandırıyoruz. Önümüzdeki hafta Danıştay İdari Davalar Kurulu’nda görülecek olan temyiz davasından önce topladığımız imzaları ilgili kuruma ileteceğiz” diye konuştu.



‘ANDIMIZ MEHMETÇİĞİN CESARET KAYNAĞI’



“Andımız’ı eğitimin bir parçası olmaktan koparmak isteyenler, içinde bulundukları gaflet ve dalaletin farkındalar mı?” diye soran Ergincan, “Andımız Türk milletinin irade beyanıdır. Milletimiz, Türk gencini erken yaşlardan itibaren vatansever, ahlak sahibi ve erdemli yetiştirmeye katkı sunan Andımıza sahip çıkmaktadır. Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan ordusudur. Ülkemiz bugün de emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı bir ölüm-kalım savaşı vermektedir. Yalnızca silahlı yönüyle değil ekonomik, kültürel, teknolojik, ahlaki boyutlarıyla bu çok yönlü savaş, milletimizin geleceğine dönük en önemli tehdittir. Andımız bu tehditlere karşı Mehmetçiğin cesaret kaynağıdır, cephe gerisindekilerin ise ilham kaynağıdır” ifadelerini kullandı.





‘GÖZÜNÜZDEKİ PERDELERİ KALDIRIN’



Andımız’ın 2013 yılında “Demokratikleşme Paketi” kapsamında kaldırıldığını hatırlatan Ergincan, “Bunu hatırlayanlar bu kapsamda yürütülen açılım sürecinin devletimiz ve milletimiz için nelere mal olduğunu da elbette hatırlıyorlar. FETÖ’ye ve PKK’ya alan açan bu sürecin parçalarından birini halen yürürlükte tutmaya çalışmak nasıl bir aymazlıktır? Andımız’ın okutulmamasının en çok bu gerici ve bölücü terör örgütlerini sevindireceğini görmemek için kör olmak gerekir. Hükümete ve ilgili bakanlıklara sesleniyoruz. Gözünüzdeki perdeleri kaldırın. Uyarıyoruz. Yıllar önce olduğu gibi bugün de türlü kılıflara sokulmuş bahanelerle kandırılmayın. Vatan düşmanlarını tekrar sevindirmeyelim, milletimizin ihtiyaçları doğrultusunda hukukun gereğini yerine getirelim, Andımızın okullarda yeniden okutulmasını sağlayalım” şeklinde konuştu.





ANITKABİR’DE ANDIMIZI OKUDULAR



2013’ten bu yana verilen toplumsal mücadelenin, alınan kararla hukuki olarak da desteklendiğini bildiren Ergincan, “Danıştay 8. Dairesinin bu haklı ve yerinde kararını desteklemek biz Atatürkçü-vatansever gençliğin boynunun borcudur. Aksi yöndeki kararlar Türk milletinin taleplerine ve ihtiyaçlarına uygun değildir. Ant içiyoruz: Türkiye Liseliler Birliği, Başöğretmen’in izinde, O’nun açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürüyecektir” değerlendirmesinde bulundu.



Açıklamanın ardından TLB’liler Anıtkabir’e yürüdü. Türkiye’nin her yerinden liseliler, Anıtkabir avlusunda Andımızı okudu.

Türkiye Liseliler Birliği’nin ( TLB ) en yüksek karar alma organı TaLeBe Meclisi, Türkiye’nin dört bir yanından gelen liselilerin katılımıyla toplandı. Saygı duruşu ardından İstiklal Marşı’yla açılan mecliste, onlarca liseli kürsüye çıkıp konuşma yaptı. TaLeBe Meclisi’nde kürsüye çıkan TLB Genel Sekreteri Furkan Kaplan’dan satırbaşları şu şekilde:“Mustafa Kemal Atatürk'ü var eden Türkiye'nin zorunluluklarıdır. Anadolu kuşatıldığında Mustafa Kemal var oldu. Tarih Türk milletine içinden bir kahraman çıkarma ve kendini var etme görevi verdi.”“Doğu Akdeniz'de petrol arama faaliyetleri altından sahalar tehdit ediliyor. Suriye'de aynı şekilde bir kuşatma söz konusu. Ekonomik açıdan ciddi sallantılar yaşanır. Önemli çözüm ise Mustafa Kemal Atatürk ve onun programıdır.”“Bugün söz konusu Andımız olunca milletimiz düşünmeden imza veriyor. Andımız Yeniden Okutulsun imza kampanyası Türk milletinin ihtiyacı olan, Türkiye'nin ihtiyacı olan bir kampanyadır”TaLeBe Meclisi sonrasında liseliler, “Öğretmenler Gününde, Başöğretmen İzinde” sloganıyla Anıtkabir’e yürüdüler. Anıtkabir girişinde TLB Genel Başkanı Hakkı Erman Ergincan basın açıklaması yaptı. Ergincan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle tüm öğretmenlerin bu özel gününü kutladıklarını, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle andıklarını söyledi. Türk gençliğinin Gençliğe Hitabe’den aldığı vazifelerin bilincinde ve Başöğretmen’in izinde olduğunu kaydeden Ergincan, “Bugün de vazifemizi yerine getirmek için Türkiye’nin dört bir yanından gelen liseli arkadaşlarımızla beraber buradayız. Uzun zamandır devam eden Andımız tartışmalarında ve davasında Türk milletinin de taraf olduğunu daha önce belirtmiştik. 2 haftadır hem internet üzerinden hem de şehir meydanlarında, lise sıralarında, üniversite yerleşkelerinde yürüttüğümüz imza kampanyasını bugün sonlandırıyoruz. Önümüzdeki hafta Danıştay İdari Davalar Kurulu’nda görülecek olan temyiz davasından önce topladığımız imzaları ilgili kuruma ileteceğiz” diye konuştu.“Andımız’ı eğitimin bir parçası olmaktan koparmak isteyenler, içinde bulundukları gaflet ve dalaletin farkındalar mı?” diye soran Ergincan, “Andımız Türk milletinin irade beyanıdır. Milletimiz, Türk gencini erken yaşlardan itibaren vatansever, ahlak sahibi ve erdemli yetiştirmeye katkı sunan Andımıza sahip çıkmaktadır. Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan ordusudur. Ülkemiz bugün de emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı bir ölüm-kalım savaşı vermektedir. Yalnızca silahlı yönüyle değil ekonomik, kültürel, teknolojik, ahlaki boyutlarıyla bu çok yönlü savaş, milletimizin geleceğine dönük en önemli tehdittir. Andımız bu tehditlere karşı Mehmetçiğin cesaret kaynağıdır, cephe gerisindekilerin ise ilham kaynağıdır” ifadelerini kullandı.Andımız’ın 2013 yılında “Demokratikleşme Paketi” kapsamında kaldırıldığını hatırlatan Ergincan, “Bunu hatırlayanlar bu kapsamda yürütülen açılım sürecinin devletimiz ve milletimiz için nelere mal olduğunu da elbette hatırlıyorlar. FETÖ’ye ve PKK’ya alan açan bu sürecin parçalarından birini halen yürürlükte tutmaya çalışmak nasıl bir aymazlıktır? Andımız’ın okutulmamasının en çok bu gerici ve bölücü terör örgütlerini sevindireceğini görmemek için kör olmak gerekir. Hükümete ve ilgili bakanlıklara sesleniyoruz. Gözünüzdeki perdeleri kaldırın. Uyarıyoruz. Yıllar önce olduğu gibi bugün de türlü kılıflara sokulmuş bahanelerle kandırılmayın. Vatan düşmanlarını tekrar sevindirmeyelim, milletimizin ihtiyaçları doğrultusunda hukukun gereğini yerine getirelim, Andımızın okullarda yeniden okutulmasını sağlayalım” şeklinde konuştu.2013’ten bu yana verilen toplumsal mücadelenin, alınan kararla hukuki olarak da desteklendiğini bildiren Ergincan, “Danıştay 8. Dairesinin bu haklı ve yerinde kararını desteklemek biz Atatürkçü-vatansever gençliğin boynunun borcudur. Aksi yöndeki kararlar Türk milletinin taleplerine ve ihtiyaçlarına uygun değildir. Ant içiyoruz: Türkiye Liseliler Birliği, Başöğretmen’in izinde, O’nun açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürüyecektir” değerlendirmesinde bulundu.Açıklamanın ardından TLB’liler Anıtkabir’e yürüdü. Türkiye’nin her yerinden liseliler, Anıtkabir avlusunda Andımızı okudu.