Halk TV sunucusu Çağlar Cilara'nın geçmiş yıllarda yaptığı Andımız yorumu sosyal medyada büyük tepkilere yol açmıştı. Andımız'ın okunmasını 'Hitler Almanya'sı' dönemine benzeten Cilara, Tepkiler büyüyünce o görüntülere açıklama yapmak zorunda kaldı.

Çağlar Cilara, Karadeniz TV'de sunduğu programda Andımız konusunda "bizde de her sabah çocuklarımıza zorla 'varlığım Türk varlığına armağan olsun' dedirtiliyor" diyen Cilara, "ilkel toplulukların feda kültürü 2013 yılında Türkiye'de uygulanıyor maalesef. Kendini bir ırka armağan etme duygusuyla mutlu ve motive olan bir gençlik değil, kendisinin devleten ve tüm ideolojilerden daha kıymetli olduğunu bilen bir gençlik için 'Andımız kaldırılsın' kampanyasını gündeme getiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.



Danıştay 8. Dairesi'nin Andımız kararının ardından sosyal medyada hızla yayılan Çağlar Cilara'nın bu görüntüleri büyük tepki toplamıştı. O görüntüler hakkında açıklama yapan Cilara "20'li yaşlarda devrim yapacağımıza inanırdım. Kim 20'li yaşlarda neler söylemedi ki" dedi.



Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Cilara şu ifadeleri kullandı:



"20'li yaşlarımda devrim yapacağımıza inanırdım Kim 20'li yaşlarında neler söylemedi ki Devrim Atatürkçülerle olmaz derdim Okudukça, idrak ettikçe radikal sol düşünceden evrilip Atatürk'ün mirasının bu ülkeyi kurtaracağını anladım. O mirasa sahip çıkanlar gençlerine sahip çıkmalı "





Ali Arat

ulusal.com.tr