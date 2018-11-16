banner999
TBMM'de kabul edildi
TBMM'de kabul edildi
Vatan Partisi'nden Mustafa Destici'ye tepki
Vatan Partisi'nden Mustafa Destici'ye tepki
Afrin'de güvenlik özel harekata emanet
Afrin'de güvenlik özel harekata emanet
ABD ambargosuna ticari yanıt
ABD ambargosuna ticari yanıt

'Andımız Yeniden Okutulsun' kampanyasına bir günde 1.000 imza

Türkiye Liseliler Birliği’nin (TLB), tüm yurtta başlattığı “Andımız Yeniden Okutulsun” kampanyasına destek yağıyor. TLB Genel Merkezi’ne bir günde bin imza formu ulaştı.

'Andımız Yeniden Okutulsun' kampanyasına bir günde 1.000 imza

TLB Genel Başkanı Hakkı Erman Ergincan, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın açıklamasıyla Andımız’ın yeniden okutulması için imza kampanyası başlattıklarını kamuoyuna duyurmuştu. Kampanyanın başlamasıyla beraber TLB Genel Merkezine birçok imza formu ulaştı. TGB Genel Merkezine yalnızca bir günde 1.000 imza formu ulaşırken, formların altına Andımız’ın, Türkiye’nin teminatı olduğuna dair yazılan birçok not arasında Mardin’den bir imzacının yazdığı not dikkat çekti.

DOĞU-BATI YOK, TÜRKİYE’DİR ÖĞRENCİ ANDI

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı bir köyde ilköğrenimini gördüğünü belirten imzacı, “Öğrenci andını her sabah sıcak soğuk demeden bağıra bağıra okuduk. Ben Öğrenci Andı’yla büyüdüm, bunu özellikle belirtmek istedim çünkü Doğu’da istemiyorlar deniliyor. Bu bir saçmalık. Andımız geri getirilsin, her sabah okutulsun.” ifadelerini kullandı.

Kampanyayla ilgili Aydınlık Gazetesi’ne konuşan TLB Genel Başkanı Hakkı Erman Ergincan, “Andımız’ın yeniden okutulması yönünde milletin yüksek arzusuna rağmen MEB temyiz talebinde bulunmuştur. Temyiz için verilen dilekçedeki skandal ifadeler bu talebin arkasında yatan niyetleri gözler önüne sermektedir. Andımızın okutulmasını engelleyerek Türk milletinin milli değerlerine yapılan saldırı son derece tehlikelidir. Kısa sürede bu kadar imza toplanması milletin talebini açık şekilde göstermektedir. Bir an önce bu yanlıştan dönülmeli ve milletin arzusu yerine getirilmelidir.” ifadelerini kullandı.


 

Etiketler; #Andımız #tlb #kampanya #imza
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.