Türkiye Liseliler Birliği’nin (TLB), tüm yurtta başlattığı “Andımız Yeniden Okutulsun” kampanyasına destek yağıyor. TLB Genel Merkezi’ne bir günde bin imza formu ulaştı.

TLB Genel Başkanı Hakkı Erman Ergincan, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın açıklamasıyla Andımız’ın yeniden okutulması için imza kampanyası başlattıklarını kamuoyuna duyurmuştu. Kampanyanın başlamasıyla beraber TLB Genel Merkezine birçok imza formu ulaştı. TGB Genel Merkezine yalnızca bir günde 1.000 imza formu ulaşırken, formların altına Andımız’ın, Türkiye’nin teminatı olduğuna dair yazılan birçok not arasında Mardin’den bir imzacının yazdığı not dikkat çekti.



DOĞU-BATI YOK, TÜRKİYE’DİR ÖĞRENCİ ANDI



Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı bir köyde ilköğrenimini gördüğünü belirten imzacı, “Öğrenci andını her sabah sıcak soğuk demeden bağıra bağıra okuduk. Ben Öğrenci Andı’yla büyüdüm, bunu özellikle belirtmek istedim çünkü Doğu’da istemiyorlar deniliyor. Bu bir saçmalık. Andımız geri getirilsin, her sabah okutulsun.” ifadelerini kullandı.



Kampanyayla ilgili Aydınlık Gazetesi’ne konuşan TLB Genel Başkanı Hakkı Erman Ergincan, “Andımız’ın yeniden okutulması yönünde milletin yüksek arzusuna rağmen MEB temyiz talebinde bulunmuştur. Temyiz için verilen dilekçedeki skandal ifadeler bu talebin arkasında yatan niyetleri gözler önüne sermektedir. Andımızın okutulmasını engelleyerek Türk milletinin milli değerlerine yapılan saldırı son derece tehlikelidir. Kısa sürede bu kadar imza toplanması milletin talebini açık şekilde göstermektedir. Bir an önce bu yanlıştan dönülmeli ve milletin arzusu yerine getirilmelidir.” ifadelerini kullandı.