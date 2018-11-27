Cumhuriyet Kadınları Derneği, Andımız okullarda yeniden okutulması için nöbet mücadelesini sürdürüyor. İstanbul'da İl Milli Eğitim Müdürlükleri önünde toplanan CKD üyeleri Andımız'ı okudu...

Andımız'ın okullarda yeniden okutulması için mücadele sürüyor.



Türkiye'nin dört bir yanında nöbete başlayan Cumhuriyet Kadınları Derneği, İstanbul'da ilçe milli eğitim müdürlükleri önündeydi.



Andımız Nöbetlerinin 3'üncüsü Sultanahmet Milli Eğitim Binası önünde tutuldu.



Nöbette Türkiye Gençlik Birliği İl Yöneticisi Uğur Bıçaklıoğlu ve Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Fatih Şube Başkanı Ender Yerge Zeyrek açıklama yaptı.



Açıklamalardan sonra Andımız okundu.



Andimiz Platformu Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplandı.



ADD Maltepe Şube Başkanı Olcay Yılmaz'ın okuduğu basın açıklamasından sonra coşkuyla Andımız okundu.





ulusal.com.tr

