Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin, 28 kişinin yargılandığı davanın ikinci duruşması yapıldı. Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş ile aynı dönemde polis okulunda eğitim gören Kaan Bülbül, Aslantaş’ı FETÖ toplantılarına götürdüğüne ilişkin iddiaları kabul etmedi. Bülbül, diğer sanıklar tarafından bilerek hedef gösterildiğini iddia etti.

Andrey Karlov Suikastı davasının ikinci celsesi yapıldı.



Ankara İkinci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları katıldı.



8 Ocak'ta başlayan duruşmanın ikinci gününde sanık savunmalarının alınmasına devam edildi.



Karlov Suikastı davasının ikinci gününde Ankara Adliye’sinde duruşma görülüyor. Tutuklu sanık Kaan Bülbül’ün savunması alınıyor.



Mevlüt Mert Aslantaş ile İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulunda aynı dönemde eğitim gören sanık Kaan Bülbül'ün tutuklu olduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla savunması alındı.



Suikastçı Aslantaş’ı FETÖ’ye dahil ettiği iddia edilen Kaan Bülbül, bugünkü savunmasında iddiaları kabul etmedi. Diğer sanıkların kendisini bilerek hedef gösterdiğini söyledi.



Kaan Bülbül ifadesinde, hiçbir zaman terör örgütünün toplantılarına katılmadığını, kimseyi de toplantılara katılması için yönlendirmediğini öne sürdü.



Kaan Bülbül ayrıca, Bylock kullanmadığını, himmet vermediğini, isminin dosyaya neden eklendiğini ise bilmediğini iddia etti.



Diğer sanıklar ise, Kaan Bülbül'e ilişkin ilk duruşmada verdikleri ifadelerin arkasında olduklarını söyledi.



Davanın, sanık ifadeleriyle hafta boyunca süreceği tahmin ediliyor.



Tarihi niteliğe sahip davayı başta Rusya olmak üzere çok sayıda yabancı basın mensubu da takip ediyor.







Haber: Ali Yağız Baltacı

Kamera: Tansev Kara

ulusal.com.tr

