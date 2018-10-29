Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki yeni havalimanına ilişkin, "Bu tarihi açılış, Türkiye'nin gücünün, kararlılığının, 95 yılda elde ettiği başarıların da bir sembolüdür." dedi.

Bu yılki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ilklere sahne oluyor.



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan, bugün açılışını yapacağı İstanbul Yeni Havalimanı'nda Cumhuriyet Resepsiyonu verecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bugün Ankara ve İstanbul'daki ayrı programlara katılacak.



Erdoğan, sabah saatlerinde ilk olarak Ankara'da devlet erkanıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.



Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli kulesine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; cumhuriyetimizin ilanının 95'inci yıl dönümünde Türk milletini temsilen büyük bir gurur ve heyecanla manevi huzurundayız. Bu vesileyle siz ve silah arkadaşlarınız başta olmak üzere, tüm gazilerimizi saygıyla yad ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü dünyanın en prestijli projelerinden olan İstanbul'daki yeni havalimanımızın açılışını yaparak kutluyoruz. Ekonomimizi hedef alan saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bu tarihi açılış Türkiye'nin gücünün, kararlılığının 95 yılda elde ettiği başarıların da bir sembolüdür. Ruhunuz şad olsun."







Yeni sistemin hayata geçmesinin ardından kurulan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı da ilk defa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde yer aldı.



Erdoğan'ın Ankara'daki ikinci programı Beştepe'de olacak. Anıtkabir'in ardından Cumhurbaşkanlığı'na geçen Erdoğan, devlet protokolünün tebriklerini kabul edecek.



Putin tebrik telgrafı gönderdi



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik telgrafı gönderdi.



Kremlin Basın Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Putin’in, Cumhuriyet'in ilanının 95. yıl dönümünü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik ettiği belirtildi.



Putin’in Erdoğan’a tebrik telgrafı göndererek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığı kaydedilen açıklamada, Putin'in Türkiye Cumhuriyeti’nin henüz ilk yıllarında iki ülke arasındaki dostane, iyi komşuluk ilişkilerinin temellerinin atıldığını vurguladığı aktarıldı.



Moskova ve Ankara arasında tüm alanlarda başarılı bir şekilde devam eden yapıcı iş birliğine işaret edilen açıklamada, iki ülke ve tüm Avrasya’nın çıkarları için bölgesel ve uluslararası meselelerde etkin iş birliğine devam edildiğinin altı çizildi.





