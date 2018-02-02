Türkiye’nin PKK/PYD’ye karşı mücadeleyi büyüttüğü bir dönemde, Anıtkabir yine ziyaretçi rekoru kırdı. Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 2018'in ilk ayında Anıtkabir 260 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 41.8 daha fazla.

Genelkurmay Başkanlığı Anıtkabir ziyaretçi sayısını açıkladı.



Geçen yıl Türk milletinin Ata’sına koştuğu bir yıl oldu. 2017’de Anıtkabir’e gelen ziyaretçi sayısında 2016’ya göre yaklaşık %50 artış oldu.



Genelkurmay Başkanlığı’nın açıkladığı ziyaretçi sayısına göre 2018 yılının ilk ayında 2017’göre rekor kırıldı.



2017 yılının ocak ayında Anıtkabir'in ziyaretçi sayısı toplam 184 bin 883 kişiydi. 2018 yılının ocak ayında ise bu rakam 262 bin 346'a yükseldi.



2017 yılı boyunca da Ulu Önder’i ebedi istirahatgâhında toplam 6 milyon 742 bin 750 kişi ziyaret etti. 2016 yılında bu rakam 4 milyon 598 bin 617 kişi olarak açıklanmıştı.



Yurttaşların Ata’ya yı ziyaret ettiği en yoğun günler ise Türkiye Gençlik Birliği ve Cumhuriyet Kadınları Derneği ‘nin öncülüğünde yapılan millî bayram kutlamaları oldu.









HABER: HASRET KAYA

KAMERA: BARIŞ YURTERİ

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