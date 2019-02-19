Türk Harb-İş Sendikası yöneticileri Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesine karşı tepkisini bu kez Anıtkabir’den gösterdi. Türk Harb İş Genel Başkan Bayram Bozal'ın Anıtkabir Özel Defterine yazdıkları ise dikkat çekti. Bozal “Açık savaşın yürütüldüğü bu günlerde ne yazık ki özelleştirme ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Ata’nın huzuruna çıktılar, Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesine tepki gösterdiler



Tank Palet Fabrikası olarak bilinen Sakarya’daki 1’inci Ana Bakım Fabrikasının özelleştirme girişimine tepkiler devam ediyor.



Sakarya ve Ankara’da çeşitli eylemler düzenleyen Türk Harp-İş Sendikası, Başkanlar Kurulu toplantısı öncesi Anıtkabir’i ziyaret etti.



Sabah saatlerinde Anıtkabir’e giden Türk Harp-İş yöneticileri, saygı duruşunun ardından mozoleye çelenk bıraktı.



Türk Harb İş Genel Başkan Bayram Bozal Misak-ı Millî kulesinde Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.



Bozal, Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesine karşı tepkisini bu kez Anıtkabir’den gösterdi.





HABER: TANSEV KARA

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