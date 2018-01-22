Zeytin Dalı Harekatı devam ederken Başbakan Binali Yıldırım'ın Suriye yönetimi hakkında yaptığı değerlendirme olumlu karşılandı.
ANKA Enstitüsü Başkanı Rafet Kağan Aslantaş, Yıldırım'ın açıklamasının ileri bir boyuta taşınarak Ankara ile Şam'ın doğrudan görüşmesi gerektiğini söyledi.
Ulusal Kanal canlı yayınına katılan Aslantaş'a göre, Suriye Ordusu Afrin harekatında Türk Ordusuna destek vermeli.
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Uzmanlar, Başbakan Binali Yıldırım'ın "Suriye rejimini yok sayamayız" değerlendirmesinin ilişkiler için ileri bir boyuta taşınması gerektiği görüşünde. Açıklamanın bir gereği olarak Ankara'nın Şam ile doğrudan üst düzey temasa geçmesi için çağrı yapan uzmanlara göre, Suriye Ordusu Zeytin Dalı Harekatına destek vermeli.
Zeytin Dalı Harekatı devam ederken Başbakan Binali Yıldırım'ın Suriye yönetimi hakkında yaptığı değerlendirme olumlu karşılandı.
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