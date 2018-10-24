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Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan Ulusal Kanal'a konuştu

Avukat Erinç Sağkan, Ankara Barosu Başkanı seçilmesinin ardından Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı. Yeni Başkan Sağkan, Danıştay’ın Andımız ile ilgili kararın uygulanması gerektiğini söyledi. Sağkan, “Verilen kararı eleştirebilirsiniz ancak uygulanıp uygulanmayacağını tartışamazsınız." dedi.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan Ulusal Kanal'a konuştu

"Andımız" tartışmalarına Ankara Barosu da dahil oldu.

Ankara Barosu’nun geçen hafta sonu yapılan seçimlerin galibi, Demokratik Sol Avukatlar Grubu başkan adayı Avukat Erinç Sağkan oldu.

Seçimin ardından Ankara Barosu Konferans Salonu’nda yapılan devir teslim töreniyle yeni yönetim görevi eski başkan Hakan Canduran’dan devraldı.

Törenin ardından Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yapan Ankara Barosu'nun yeni Başkanı Erinç Sağkan, yönetimin hedeflerini anlattı, "Savunmaya yapılan saldırılara karşı tepkilerimizi sertleştireceğiz" dedi.  

Andımız’ın okullarda tekrar okutulması kararının ardından Danıştay’a gösterilen tepkileri değerlendiren Sağkan, “Mahkeme bir karar vermiştir idare bunu uygulamalıdır” dedi.

Sağkan'ın gündeminde Başkent Ankara’daki  adliyelerin parçalanması da vardı. En büyük sıkıntıları vatandaşların çektiğini vurguladı.


 
HABER: TANSEV KARA
ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Erinç Sağkan #ankara barosu
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