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Ankara Barosu'ndan Murat Özdemir'in cezalandırılması için suç duyurusu

Ankara Barosu, papağana eziyet eden Murat Özdemir'in cezalandırılması için suç duyurusunda bulundu.

Ankara Barosu'ndan Murat Özdemir'in cezalandırılması için suç duyurusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede, Özdemir'in papağana şiddet uyguladığı ve bunu sosyal medya hesabından yayınladığı anımsatıldı.

Hayvanları Koruma Kanunu'nun, hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temini; hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamayı amaçladığı ve hayvanlara acı çektirmeyi suç olarak düzenlediği kaydedilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:
"Şüphelinin eylemini sosyal medyada canlı yayında gözler önüne sermesi, maalesef hayvanlara uygulanan şiddetin cezasız kalmasının sonucudur. Esaslı yaptırımla karşılaşmayacağının bilincinde olan şüpheli, işkence görüntülerini yayınlamaktan çekinmemiştir.
Açık yasa maddelerine rağmen şüpheli, savunmasız ve hiçbir şeyden habersiz papağana işkence ederek, bacağının kırılmasına yol açmıştır. Bu katıksız şiddetin ve vahşetin cezasız kalmaması gerekmektedir. Hayvanların yaşam hakkı yasalarımızla koruma altındadır. Şahsın daha fazla hayvana zarar vermemesi, eziyet edememesi, kanunlarımızın öngördüğü şekilde cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılması ve dava açılması için bu suç duyurusunda bulunmak zorunlu olmuştur."


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara barosu #Murat Özdemir
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