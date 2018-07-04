Ekim ayında toplanacak Ankara Barosu Genel Kurulu öncesi, Demokratik Sol Avukatları Grubu adayını yarın belirleyecek. Seçim hazırlıklarını adaylardan avukat Seçkin Arıkan'la konuştuk.

Demokratik Sol Avukatlar yarın adayını belirliyor.Ekim ayında Ankara Barosu Genel Kurul’u toplanacak. Ankara Barosu başkanı ve yönetiminin belirleneceği kurul öncesi Demokratik Sol Avukatlar Grubu da adayını belirlemek üzere 5 Temmuz’da ön seçime gidiyor. Demokratik Sol Avukatlar Grubu aday adayları arasında yer alan Seçkin Arıkan seçim sürecini değerlendirdi.Seçkin Arıkan, göreve geldiklerinde yıpratılmaya çalışan Cumhuriyet değerlerine önem vereceklerini kaydetti.Arıkan ve Ankara Barosu yönetim kurulu adayları göreve geldiklerinde neler yapacaklarını Ulusal Kanal'a anlattı.FETÖ'nün yargı içerisinde tasfiye edilmesinin önemine dikkat çeken Arıkan, terörle mücadelenin önemine vurgu yaptı.Genç meslektaşların yaşadıkları zorluklardan bahseden Arıkan, sorunun çözümü için Gençlik Meclisi kuracaklarını belirtti.Arıkan, Ankara'nın farklı bölgelerine dağıtılan mahkemelerin de tek bir çatı altında toplanması gerektiğini savundu.