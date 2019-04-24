Ankara Barosu, Çubuk'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayıyla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Dilekçede şüpheliler kısmında "Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler, linç girişiminde bulunmak isteyenler ve azmettiriciler ile eylemlere bizzat katıldığı tespit edilenler" ifadeleri yer aldı

Ankara Barosu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayıyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.



Baro tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:



"Ankara Çubuk'ta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberi̇ndeki̇lere yöneli̇k li̇nç gi̇ri̇şi̇mi̇ i̇le i̇lgi̇li̇ sorumlular hakkında TCK'nın 77. Maddesi̇ çerçevesi̇nde suç duyurusunda bulunulmuştur.



21.04.2019 tarihinde yaptığımız basın açıklamamızda da belirttiğimiz üzere, sorumluların kanun ve kamuoyu önünde hesap vermesi için insanlığa karşı suçlar kapsamında değerlendirilmesi gereken linç girişimi ile ilgili olarak suç duyurusunda bulunulmuştur."



Dilekçede şüpheliler kısmında şu ifadeler yer aldı:



"Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler, linç girişiminde bulunmak isteyenler ve azmettiriciler ile eylemlere bizzat katıldığı tespit edilenler (tespitinin savcılıkça yapılması talep edilmektedir.)"



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