Ankara Barosundan Skandal Karar! Baro Yönetimi Avukat Merve Ayvalı'yı Görevinden Aldı

Ankara Barosu LGBT dayatmasına sahip çıktı. Skandal bir karar imza atarak Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Merve Ayvalı'yı görevden aldı.



Avukat Merve Ayvalı, Ankara Barosu’nun haziran ayında düzenlediği LGBT etkinliğine tepki gösterdiği için görevinden alındı.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Avukat Merve Ayvalı, kararı protesto etmek için 2 Kasım Perşembe saat 13.00'te Ankara Adliyesi önünde buluşma çağrısı yaptı.

Binlerce Destek Geldi

Merve Ayvalı'nın açıklaması sosyal medyada binlerce beğeni ve destek yorumları aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mustafa Akış da, Merve Ayvalı'nın açıklamasını alıntılayarak Ankara Barosu'nun ikircikli tavrını eleştirdi.

Öte yandan Ankara Barosu, haziran ayında "Güncel Gelişmeler Işığında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi ve LGBTİ+LAR" başlıklı etkinlik düzenlemişti. Avukat Merve Ayvalı, etkinliğe tepkisini “Ankara Barosu, LGBT ideolojisinin propagandacısı olmuş. Ankara Barosu'na kayıtlı bir avukat olarak sessiz kalmıyorum.” diye göstermişti.