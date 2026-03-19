Ankara bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet Ankara namaz vakti

Bayram sabahına saatler kala vatandaşlar, bulundukları illerde bayram namazının saatini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılına ait il il bayram namazı vakitlerini resmi internet sitesi üzerinden yayımladı.

ANKARA’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre Ankara’da 2026 Ramazan Bayramı namazı saat 07:23’te kılınacak. Namaz, güneşin doğuşunun ardından cemaatle birlikte eda edilecek.

20 Mart Cuma sabahı erken saatlerde camilere gidecek olan vatandaşlar, bayram namazını kıldıktan sonra geleneksel bayramlaşma için bir araya gelecek.