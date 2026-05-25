Ankara-Bursa yüksek hızlı trenle kaç saate düşecek? Proje ne zaman tamamlanacak? Bakan Uraloğlu açıkladı

Peki, yeni hat hangi güzergahlardan geçecek, seyahat süresi ne kadar kısalacak ve ilk tren ne zaman raylara inecek? İşte yolculuk alışkanlıklarını kökten değiştirecek dev projenin tüm detayları...

DEV PROJEDE SON DÜZLÜĞE GİRİLDİ: SAATTE 250 KİLOMETRE HIZ!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi’nin Bursa-Osmaneli etabındaki çalışmalarda sona yaklaşıldığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamaya göre, dev hat toplamda 201 kilometre uzunluğunda olacak.

Saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun olarak inşa edilen bu yeni hat, hem yolcu hem de yük taşımacılığında Türkiye'nin ulaşım altyapısına büyük bir dinamizm katacak. Proje tamamen bittiğinde yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.

YOLCULUK SÜRESİ TAM 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞÜYOR

Projenin en kritik bölümlerinden biri olan 106 kilometrelik Bursa-Osmaneli etabında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu stratejik hat, Bursa’yı doğrudan Türkiye’nin yüksek hızlı tren ağına entegre edecek. Seyahat sürelerini ciddi oranda azaltacak projeyle ilgili Bakan Uraloğlu, hedefleri şu sözlerle aktardı:

“Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattı tamamlandığında Bursa’dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacak. Böylece Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya düşecek”

İŞTE MERAKLA BEKLENEN AÇILIŞ TARİHLERİ

Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa güzergahını kapsayan 106 kilometrelik hatta; kazı-dolgu, tünel ve sanat yapıları tamamen bitirildi. Üstyapı çalışmalarında ise artık son dokunuşlar yapılıyor.

Vatandaşların merakla beklediği açılış takvimi de netleşti. Bakan Uraloğlu, Osmaneli-Bursa arasındaki bölümün bu yılın ikinci yarısında hizmete girmesinin planlandığını müjdeledi. Projenin devamı niteliğindeki TEKNOSAB, Karacabey, Dağkadı ve Kuşcenneti hattındaki çalışmaların ise 2028 yılında tamamlanması hedefleniyor.