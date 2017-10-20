İstifa etmesi beklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, günlerdir sosyal medyada paylaşımda bulunmuyordu.
Gökçek bugün Twitter’a geri döndü. Gökçek sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından “Cumamız mübarek olsun…” mesajını yazdı ve belediyenin logosunun bulunduğu bir video paylaştı.
Gökçek 13 Ekim’den beri hiç tweet atmamıştı.
İşte Gökçek'in o paylaşımı:
ulusal.com.tr
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'in 13 Ekim’den beri hiçbir tweet atmaması dikkat çekmişti. Gökçek bugün bir paylaşımda bulundu.
İstifa etmesi beklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, günlerdir sosyal medyada paylaşımda bulunmuyordu.
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