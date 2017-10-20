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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek günler sonra ilk kez tweet attı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'in 13 Ekim’den beri hiçbir tweet atmaması dikkat çekmişti. Gökçek bugün bir paylaşımda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek günler sonra ilk kez tweet attı

İstifa etmesi beklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, günlerdir sosyal medyada paylaşımda bulunmuyordu. 

Gökçek bugün Twitter’a geri döndü. Gökçek sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından “Cumamız mübarek olsun…” mesajını yazdı ve belediyenin logosunun bulunduğu bir video paylaştı.

Gökçek 13 Ekim’den beri hiç tweet atmamıştı.

İşte Gökçek'in o paylaşımı:



ulusal.com.tr

Etiketler; #melih gökçek #twitter #ankara büyükşehir belediye
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