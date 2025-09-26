Ankara Büyükşehir Belediyesi konser soruşturmasında son durum: 5 kişi tutuklandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına yönelik usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheliden 5’i tutuklandı, 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi konser soruşturmasında son durum: 5 kişi tutuklandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin başlatılan usulsüzlük soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından şüphelilerden; eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B., eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve eski daire başkan vekili H.E., eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z., eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A.A.Ç., ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekilleri C.A. ve K.B., Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon şirketi sahibi O.E. ile Festival ve Enfest Organizasyon şirketi ortakları K.A. ve S.Ç. hakkında “zimmet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları yöneltildi.

Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, Univerce şirketi sahibi S.E., Gurudan şirketi sahibi A.A., Yalınayak şirketi ortakları E.D. ve L.E. ile ABB çalışanı O.C.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dosyaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

