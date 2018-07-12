15 Temmuz Darbe Girişimi’nin yıldönümünde Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehitleri anma programı düzenleyecek. Kızılay Milli İrade Meydanı’nda yapılacak program için hazırlıklar başladı. Vatandaşların aileleri ile birlikte etkinliklere daha kolay ulaşımı için EGO otobüsleri, metro ve Ankaray, 15 Temmuz Pazar günü saat 14.00 ile 16 Temmuz Pazartesi saat 04.00 arasında ulaşımı ücretsiz sağlayacak

Ankara’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kızılay Milli İrade Meydanı’nda anma programı düzenlenecek. EGO otobüsleri, metro ve Ankaray, 15 Temmuz Pazar günü saat 14.00 ile 16 Temmuz saat 04.00 arası ücretsiz hizmet verecek.



15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nin yıldönümünde Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehitleri anma programı düzenleyecek. Kızılay Milli İrade Meydanı’nda yapılacak program için hazırlıklar başladı. Meydana kurulacak sahnede gaziler o gece yaşadıklarını anlatacak, dev ekranlardan milletin yazdığı kahramanlık destanına ilişkin filmler gösterilecek.



DEMOKRASİ ZAFERİ’NE ÖZEL PROGRAM



“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nedeniyle Başkent’te düzenlenecek etkinlikler kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, vatandaşlara birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, Kızılay Milli İrade Meydanı’nda buluşmaya davet etti. Kızılay Milli İrade Meydanı’nda 15 Temmuz Pazar günü saat 21.00’da başlayacak programda şehitler dualarla, gaziler minnetle anılacak.



ULAŞIM ÜCRETSİZ



Vatandaşların aileleri ile birlikte etkinliklere daha kolay ulaşımı için EGO otobüsleri, metro ve Ankaray, 15 Temmuz Pazar günü saat 14.00 ile 16 Temmuz Pazartesi saat 04.00 arasında ulaşımı ücretsiz sağlayacak.



SERGİLER AÇILACAK



Ankara Büyükşehir Belediyesi ayrıca hain darbe girişiminde Başkent sokaklarında yaşananlarla birlikte milletin kahramanlık destanını anlatan fotoğraf karelerinden oluşan sergiler açacak. Ulus Heykel, Zafer Çarşısı ve Kızılay Metro’daki sergiler hafta boyunca açık kalacak.



Habertürk