Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek yöneticilerine soruşturma (Ahmet Sarıduman ve Volkan Yüksel)

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek AŞ’de Genel Müdürlük yapan Ahmet Sarıduman ve Genel Müdür Yardımcısı Volkan Yüksel hakkında soruşturma başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek AŞ’de Genel Müdürü Ahmet Sarıduman ve Genel Müdür Yardımcısı Volkan Yüksel hakkında; parti kongrelerine, gençlik kolları toplantılarına ve seçim merkezlerine faturasız 'Şampiyon Ekmek' gönderildiği için soruşturma başlattı.



BBC Türkçe'nin haberine göre, konu ile ilgili olarak Sarıduman ve Yüksel hakkında şikâyette bulunulacağı ve eski yönetim kurulu üyeleri hakkında da sorumluluk davası açılacağı öğrenildi.



Geçtiğimiz gün Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş’ın belediye iştiraki Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.’ye atadığı yeni yönetim kurulu, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylanmamıştı.



Ardından Halk Ekmek’in yeni yönetimi tarafından Ankara asli ticaret mahkemesinde tescilin reddi kararına karşı iptal davası açılmıştı.



Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu'nca yapılan yazılı açıklamada ise, "25 yıldır belediye şirketlerinin yönetimi, Ankara Büyükşehir belediye başkanının inisiyatifiyle belirlenmiştir" ifadelerine yer verilmişti.



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