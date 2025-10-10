Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 154 milyonluk vurgun iddiası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) konser harcamaları soruşturmasında önemli bir aşamaya gelindi.

2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlerle ilgili soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 14 şüpheli hakkında “nitelikli zimmet” suçundan dava açıldı.

Bilirkişi raporuna göre, belediyeden konser organizasyonu yapan firmalara toplam 154 milyon 453 bin 221 lira aktarıldı. Raporda, konser alımlarının piyasa rayiç bedellerinin çok üzerinde bedellerle yapıldığı ve usulsüz ödemelerin gerçekleştirildiği belirtildi.

BELEDİYE YÖNETİCİLERİ VE ŞİRKET SAHİPLERİ ŞÜPHELİLER ARASINDA

Soruşturmada, ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 32 farklı konserin ihale ve ödeme süreçleri mercek altına alındı.

İddianamede, eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt’un 2020’de göreve gelmesiyle birlikte konser harcamalarının hızla arttığı belirtildi. Savcılık, aralarında ABB’nin eski daire başkanları, yöneticileri ve şirket sahiplerinin bulunduğu 14 kişi hakkında “zincirleme şekilde nitelikli zimmet” suçundan 31 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istedi.

Tutuklu bulunan 5 sanığın yanı sıra, 9 kişinin de serbest yargılanacağı davada sanıklar arasında Hacı Ali Bozkurt, Haluk Erdemir, Hüseyin Zehir, Onur Evren, Selahattin Çelikkaya, Sıla Evren ve Kaan Alp gibi isimler bulunuyor.

“365 MİLYON LİRA BANKADAN ÇEKİLEREK İZİ KAYBETTİRİLDİ”

İddianamede yer alan MASAK raporu, dosyanın en çarpıcı bölümlerinden biri oldu. Rapora göre, sanıklar Selahattin Çelikkaya ve Onur Evren’e ait şirketler arasında yüksek miktarda para transferi yapıldı. Şüpheli Onur Evren’in şirketi üzerinden 365 milyon 576 bin 155 lira nakit para bankalardan çekilerek izinin kaybettirildiği tespit edildi.

Ayrıca, Evren Teknik firmasının hesaplarından üçüncü şahıslara şüpheli faturalar düzenlenerek büyük meblağların aktarıldığı belirlendi.

“ŞİRKET UHTESİNE MİLYONLAR GEÇİRİLDİ”

İddianamede, Enfest Organizasyon ortağı Selahattin Çelikkaya’nın 12 konser ihalesinden 93 milyon 367 bin 400 lira aldığı, bu ihalelerden 39 milyon 641 bin 579 liranın haksız kazanç olarak şirkete geçirildiği belirtildi.

Ayrıca Teknik Grup Müzik Organizasyon sahibi Onur Evren’in 6 konser için belediyeden 56 milyon 991 bin 400 lira aldığı, bu işlemlerde 20 milyon 453 bin 74 liranın şirket uhdesine geçirildiği kaydedildi.

Evren’in eşi Sıla Evren’e ait Universe Production adlı şirket üzerinden alınan 5 konser ihalesinde ise 80 milyon 300 bin lira ödeme yapıldığı, bu işlemlerde 51 milyon 68 bin 937 liranın fazla ödendiği tespit edildi.

İddianamede dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Melet Mosso konserine ilişkin oldu. Teknik şartname hazırlanmadan önce pro forma fatura düzenlendiği, bu durumun konserlerin önceden kararlaştırıldığını gösterdiği ifade edildi. Ayrıca, piyasa araştırması yapılmadan, yalnızca tek firmadan alınan faturalarla ihalelerin tamamlandığı ve belgelerin “usulen” düzenlendiği belirtildi. Savcılık, bu yöntemle kamu zararına neden olunduğunu, kamu parasının şirketlerin lehine kullanıldığını ve eylemlerin zincirleme nitelikli zimmet kapsamında değerlendirildiğini vurguladı.

“31 YIL 6’ŞAR AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ”

Hazırlanan iddianamede, eski ABB yöneticileri ve şirket sahipleri hakkında 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer belediye çalışanları Arda Akman, Alp Aykut Çıngır, Kurtuluş Bakır, Eren Demir, Levent Erdoğan ve Craft Sanat Organizasyon Şirketi sahibi Üstün Alpay için ise 18 yıla kadar hapis cezası istendi.