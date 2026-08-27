Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Mansur Yavaş'ın siyasi geleceğine dair açıklama

Açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Müslim Sarı arasında Yavaş’ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi karara ilişkin hiçbir görüşmenin gerçekleşmediği vurgulandı.

"ÖNCELİK BELEDİYE MECLİSİ DENGELERİ VE HİZMETLERİN SÜRMESİDİR"

Belediyeden yapılan açıklamada, Mansur Yavaş’ın temel gündeminin siyasi tartışmalar değil başkente sunulan hizmetler olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Hizmet Odaklı Süreç: Başkan Mansur Yavaş’ın şu aşamadaki tek önceliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki dengeleri korumak ve belediye hizmetlerinin aksamadan devamını sağlamak olduğu ifade edildi.

Meclis Seçimleri: Belediye Meclisi’nde boşalan görevler için önümüzdeki günlerde seçimlerin yapılacağı hatırlatılarak, bu süreçte ortak irade ile birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesinin önemine dikkat çekildi.

"OPERASYON İDDİALARININ ORTASINDA SİYASİ TARTIŞMAYA ÇEKİLMESİ DOĞRU DEĞİL"

Son günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik bir operasyon yapılacağı ve meclis dengeleri değiştirilerek yönetimin AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaların ortaya atıldığı hatırlatılan açıklamada; henüz başlamış bir seçim süreci dahi yokken Mansur Yavaş’ın siyasi geleceğinin polemik konusu yapılmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

"AÇIKLAMAYI BİZZAT SAYIN YAVAŞ'TAN DUYARSINIZ"

Mansur Yavaş’ın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığının altı çizilen metinde, Yavaş’ın daha önceki "Gerekli gördüğümde açıklamayı bizzat benden duyarsınız" sözleri hatırlatıldı. Başkan Yavaş’ın kendi ağzından yapılmayan hiçbir açıklamanın, kendisi adına verilmiş bir karar veya tutum olarak kabul edilmemesi gerektiği kamuoyuna duyuruldu.