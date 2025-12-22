Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden personel yetersizliği iddiasına yanıt

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Şafak gazetesinde yer alan ve bir yol çalışmasını konu edinen habere ilişkin sosyal medya hesabı X üzerinden resmi bir açıklama yayımladı.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yapıldığı belirtilen duyuruda, gazetenin iddiaları yalanlandı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere istinaden, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur.

Söz konusu bölgede yürütülen yol çalışmaları; haberde iddia edildiği gibi personel yetersizliğinden kaynaklanmamakta olup, mevcut köprü yapısına ve altyapıya herhangi bir hasar verilmemesi amacıyla kontrollü, aşamalı ve teknik zorunluluklar çerçevesinde sürdürülmektedir.

Çalışma alanının aktif trafik akışı içinde bulunması ve hassas mühendislik yapıları içermesi nedeniyle sürecin yavaş ilerlemesi; köprünün zarar görmesi ya da yıkım riski oluşmaması için can ve mal güvenliğini esas alan sorumlu bir kamu yönetimi anlayışının doğal sonucudur.

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu bölgede alternatif bir düzenlemeye ihtiyaç duymasının temel nedeni de 2022 yılından bu yana Ankara Üniversitesi tarafından imzalanmayan protokoldür. O imzalanmayan protokol nedeniyle, yaklaşık 1 milyon Keçiörenli vatandaşımız yıllardır ciddi bir mağduriyet yaşamaktadır. Söz konusu protokolün üniversite rektörlüğü tarafından imzalanmaması sebebiyle belediyemiz, vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına alternatif çözümler üretmek zorunda kalmıştır.

Habere konu süreçle ilgili olarak belediyemizle iletişime geçilmiş olsaydı, çalışmaların gerçek gerekçesi ve teknik arka planı kolaylıkla öğrenilebilecekti. Kamuoyunun eksik ve yanıltıcı bilgilerle yönlendirilmiş olması üzüntü vericidir.

Kamuoyunu ilgilendiren konularda doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirme yapılabilmesi için ilgili kurumlarla doğrudan temas kurulmasının önemini bir kez daha hatırlatıyor; Yeni Şafak Gazetesi’ni de dezenformasyon içeren bu haberini düzeltmeye davet ediyoruz.

Çalışmalar, köprüye ve altyapıya zarar verilmeden, planlanan teknik süreç içerisinde tamamlanacaktır.''