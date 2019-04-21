CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'da katıldığı şehit cenazesinde bir grubun saldırısına uğradı. CHP liderinin durumun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda güvenlik ekibi sevk edilirken, Kılıçdaroğlu'nun güvenli bir eve alındığı kaydedildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu eve geldi. Akar, çevrede toplanan vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çubuk ilçesinde güvenlik amacıyla tutulduğu evden zırhlı araçla çıkarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının kabul edilemeyeceğini ve tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi. Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın ailesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek saldırıya uğradı. Güvenlik güçleri, Kılıçdaroğlu'nu çevredeki bir eve götürdü.



Kılıçdaroğlu, Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden sözleşmeli piyade er Kırıkcı'nın cenaze törenine katılmak üzere Çubuk'a gitti.



Akkuzulu Camisi'ndeki cenaze namazının ardından top arabasına alınan şehidin naaşı, köy mezarlığına götürüldü.



Bu sırada "Şehitler ölmez, vatan bölünmez, kahrolsun PKK" sloganlarıyla tepki gösteren bir grup, Kılıçdaroğlu'na yumruk ve tekmelerle saldırdı.







Yakın korumalarının yanı sıra özel harekat, polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle korunan Kılıçdaroğlu, alandan alınarak çevredeki bir eve götürüldü. Evin çevresinde güvenlik çemberi oluşturuldu.



Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve köyün ileri gelenleri de megafonlarla grubu sakinleştirmeye çalıştı.



Kılıçdaroğlu'nun aracı, bulunduğu evin önüne getirildi. Bazı vatandaşların taşlı saldırısı sonucu aracın camları kırıldı, bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.



Bu arada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu eve geldi. Akar, eve girmeden önce çevrede toplanan vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulundu.



Güvenlik tedbirleri kapsamında Ankara'dan takviye çevik kuvvet ve jandarma ekipleri de olay yerinde.



CHP olağanüstü toplanıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne geliyor.

CHP'de olağanüstü toplantı çağrısı yapılarak CHP'li yönetici ve vekiller Ankara'ya çağrıldı. CHP Merkez Yönetim Kurulu şu mesajı paylaştı:

"GENEL BASKANIMIZ KEMAL KILICDAROGLU'NU CHP GENEL MERKEZINDE ORGUTUMUZLE BIRLIKTE KARSILAYACAGIZ."



Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının kabul edilemeyeceğini ve tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.









Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Saldırıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Şehitlere sahip çıkmak her vatandaşın görevidir. Kimse bizi şehit cenazelerine gitmekten engelleyemeyek. Militanları buraya toplamak en başında şehitlere ve ailelerine saygısızlıktır." dedi.







Ankara Valiliği'nden ilk açıklama

"Çubuk ilçemizde icra edilen şehit cenazesi töreninde CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na yönelik müessif protesto eyleminin önlenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır."





Saldırıyla ilgili olarak AKP'den ilk açıklama geldi

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Sayın Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Üzgünüm ve kızgınım. Geçmiş olsun. Şiddet dilinin sokakta fiili şiddet üretmesine şaşıracak değilim. Başta biz siyasiler olmak üzere herkesin sorumluluğu büyük. Hep birlikte Türkiye olmanın gereklerine odaklanmalıyız.”





Soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta katıldığı, şehit Yener Kırıkcı'nın cenaze namazı sonrasında uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını, olayın terör bağlantısı ya da provokatif bir eylem olup olmadığına ilişkin her yönüyle araştırıldığını söyledi.



ANKARA VALİSİ'NDEN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET



Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerden piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın ailesine ziyarette bulundu.



Vali Şahin ve beraberindekiler, şehit piyade sözleşmeli er Kırıkcı'nın ailesinin Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'ndeki evine geldi.



Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Vali Şahin, aileye başsağlığı dileklerini iletti.