Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl gelen 606 bin 594 dosyadan 255 bin 825'i tamamlandı, 61 bin 2 dava açtı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihlerini kapsayan faaliyet raporu açıklandı.

Buna göre, 2018'de Başsavcılığa 606 bin 594 dosya ulaştı. Bu dosyalardan 255 bin 825'i tamamlanırken 350 bin 769'u ise 2019'a devroldu.

Başsavcılık, geçen yıl 61 bin 2 dava açtı.

Sonuçlandırılan dosyalardan 143 bin 395'i hakkında kovuşturmaya, 2 bin 644'ü hakkında soruşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Bini hakkında görevsizlik, 25 bin 759'u hakkında da yetkisizlik kararı veren Başsavcılık, 18 bin 565 dosyayı başka dosyalarla birleştirdi.

2 bin 542 dosyayı başka büroya gönderen Başsavcılık, geçen yıl 517 fezleke hazırladı. İdari Yaptırım Bürosunca, 401 idari yaptırım kararı verildi.



Terör suçları

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmalarını da yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, geçen yıl 61 bin 717 dosyaya baktı. Bunlardan 12 bin 290'ı önceki yıllardan devrederken 49 bin 427'si 2018'de hazırlandı.

Büronun tamamladığı 46 bin 961 dosyadan 11 bin 297'si hakkında iddianame hazırlanarak dava açıldı, 14 bin 565 dosya hakkında kovuşturmaya, 2 bin 611 dosya hakkında soruşturmaya yer olmadığı kararı çıktı. 11 bin 20 dosya hakkında yetkisizlik, 86 dosya hakkında da görevsizlik kararı verildi.

Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 7 bin 105 dosyayı başka dosyalarla birleştirirken 265 dosyayı başka bürolara gönderdi. Terör Bürosunca geçen yıl 12 fezleke düzenlendi.



Genel soruşturmaya 128 bin 815 dosya

İnternet üzerinden işlenen bazı suçlara da bakan Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na geçen yıl 16 bin 382 dosya ulaştı. Bunlardan bin 72'si önceki yıllardan devroldu.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca sonuçlandırılan dosyalardan bin 470'i hakkında iddianame düzenlenip dava açıldı, 6 bin 162 dosya hakkında kovuşturmaya, 14 dosya hakkında ise soruşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Bin 204 dosya başka büroya gönderilirken bin 637 dosya hakkında da yetkisizlik kararı çıktı. Büro, geçen yıl 298 fezleke hazırladı.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu, dosyalardan yüzde 9,89'uyla ilgili dava açtı, yüzde 41,48'i hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu'na geçen yıl 128 bin 815 dosya geldi. Bunlardan 36 bin 629'u önceki yıllardan devroldu.

Genel Soruşturma Bürosu'nca sonuçlandırılan 89 bin 697 dosyadan 21 bin 367'si hakkında iddianame düzenlenip dava açıldı. 58 bin 587 dosya hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

Bilişim suçları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu savcıları, geçen yıl 19 bin 464 dosyaya baktı.

Büronun tamamladığı 13 bin 182 dosyadan bin 635'i hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı. Dosyalardan 7 bin 26'sı hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıktı, 823 dosya başka dosyalarla birleştirilirken 219 dosya başka bürolara gönderildi.

Büro, 3 bin 472 dosya hakkında yetkisizlik kararı verirken 6 bin 282 soruşturma dosyası ise bu yıla devroldu.



Aile içi şiddete bin 445 dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu, geçen yıl 12 bin 119 dosyaya işlem yaptı. Sonuçlandırılan 10 bin 673 dosyadan 4 bin 455'iyle ilgili dava açılırken 548'ine yetkisizlik kararı verildi.

Büro, işlem yaptığı dosyalardan 5 bin 500'ü hakkında kovuşturmaya gerek görmedi, dosyalardan 160'ı başka dosyalarla birleştirildi, 10'u ise başka bürolara gönderildi.

Büro, sonuçlandırdığı dosyalardan yüzde 41,74'ü hakkında dava açtı, yüzde 51,53'ü hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Bürosu, 5 bin 396 dosyaya baktı. Bu dosyalardan 4 bin 42'si karara bağlanırken bin 354'ü bu yıla kaldı.



Memur suçları

Memur Suçları Soruşturma Bürosu, geçen yıl 4 bin 869 dosyadan 3 bin 755'ini tamamladı.

287 dava açan büro, 2 bin 349 dosya hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Dosyalardan 487'si hakkında yetkisizlik, 307'si hakkında görevsizlik kararı çıktı. 256 dosya başka dosyalarla birleştirilirken 69 dosya ise başka bürolara gönderildi.

Memur Suçları Soruşturma Bürosu, sonuçlandırdığı dosyalardan yüzde 7,6'sı hakkında dava açarken yüzde 62,5'i hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.



Çocuk suçlarına bin 992 dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nca 5 bin 714 dosyaya işlem yapıldı.

Büronun tamamladığı 3 bin 758 dosyadan bin 992'si hakkında dava açıldı. Bin 345 dosya hakkında kovuşturmaya gerek görmeyen büro, 290 dosyayı başka dosyalarla birleştirdi, 122 dosyaya yetkisizlik, 7 dosyaya görevsizlik kararı verdi. 2 dosya başka bürolara gönderildi.

Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu, sonuçlandırdığı dosyalardan yüzde 53'üne dava açtı.

Uzlaştırma Bürosu'na gelen 20 bin 290 dosyadan 16 bin 785'i sonuçlandırıldı, 3 bin 505'i bu yıla kaldı.



2 bin 901 kişi FETÖ tutuklusu

Rapora göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı cezaevlerinde 9 bin 348 hükümlü ve tutuklu bulunuyor.

Cezaevlerindeki 3 bin 562 hükümlüden 16'sının FETÖ'den, 70'inin ise diğer terör örgütlerinden hüküm giydiği belirtiliyor.

Raporda, FETÖ'den tutukluların sayısının 2 bin 901, diğer terör örgütlerinden tutukluların sayısının ise bin 31 olduğu kaydediliyor.