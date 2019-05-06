Ankara'nın Pursaklar ilçesi uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracıyla çarptığı polis memuru, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Ankara'nın Pursaklar ilçesi uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracıyla çarptığı polis memuru, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Pursaklar'da uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı 06 EF 1423 plakalı araç, görevli polis memuru Mevlüt Metin'e çarptı.



Ağır yaralanan Metin, kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



Olay sonrası kaçmaya çalışan ve üzerinden kimlik çıkmayan sürücü, görevli diğer polislerce yakalandı.



Gözaltına alınan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.