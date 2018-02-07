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Ankara'da 3'ü doktor 7 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara'da, FETÖ ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden ihraç edilen eski Sağlık Bakanlığı çalışanı 3'ü doktor 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara'da 3'ü doktor 7 kişi hakkında gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında görevlerinden uzaklaştırılan eski Sağlık Bakanlığı çalışanı 3'ü doktor 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ile görevden ihraç edilen ve ByLock kullandıkları belirlenen eski Sağlık Bakanlığı çalışanı 3'ü doktor 7 kişi hakkında gözaltı çıkartıldı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #doktor #sağlık bakanlığı #fetö #ankara
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