Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ByLock kullanıcısı 39 eski polis tutuklandı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 eski polis tutuklandı.



Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen 51 eski polis, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.



Nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilen şüphelilerden 39'u tutuklandı, diğer kişiler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Ekim'de soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Murat Şahingöz'ün talimatıyla, eski emniyet müdür yardımcıları ve daire başkanlarının da aralarında olduğu şüphelileri farklı illerdeki operasyonla gözaltına almıştı.