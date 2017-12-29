Ankara Valiliği, yılbaşı gecesi için kentte alınan önlemleri açıkladı

Ankara Valiliği tarafından yılbaşı gecesi için halkın güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, terör örgütlerinin yılbaşında saldırı girişimlerine karşı alınan önlemler kapsamında valilik tarafından alınan önlemler açıklandı.



Valilik açıklaması şu şekilde:



1.İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görev ve sorumluluk alanı itibariyle;



a.Halkın toplu kutlama yapacağı değerlendirilen 15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı’na giriş yolları trafiğe kapatılacak, Güvenpark havuz çevresi uygun bir mesafeden bariyerlerle koruma altına alınacak, girişlerde noktalar oluşturularak arama ve kontroller yapılacaktır.



Bahçelievler 7. Cadde, Tunalı Hilmi Caddesi, Bestekar Sokak, Filistin Caddesi ve Tunus Caddesi araç trafiğine kapatılacak; caddeye açılan sokaklarda arama ve kontrol yapılacak şekilde gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır. Ayrıca, insanların yoğun olarak bulunduğu umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde, işletmelerin aldığı güvenlik tedbirlerine ilave olarak risk durumuna göre polis/jandarma tarafından ek güvenlik tedbirleri alınacaktır.



b.30 Aralık 2017 Cumartesi günü 08.00’den itibaren sorumluluk bölgeleri itibariyle, huzur planları uygulamaya konulacak, yoğunlaştırılmış arama ve yol kontrol faaliyeti icra edilecektir. Alınan tedbirler 02 Ocak 2018 Salı günü 08.00’e kadar aksamadan uygulanacaktır.



c.Havaalanı, Tren Garı, Yüksek Hızlı Tren Garı, METRO, Ankara Şehirlerarası Terminali (AŞTİ) ile terminallerde yaya ve motorlu devriyelerle şehir içi, devlet karayolları üzerinde tertip edilecek trafik ekipleri ve timlerinin sayıları arttırılacak, vatandaşlarımızın hizmetlerine hazır hâle getirilecektir.



d.Ankara’yı diğer illere bağlayan yollar ile kent içindeki önemli noktalarda yol kontrol ve aramalara devam edilecektir. Aşırı hız, alkollü araç kullanımı, hatalı sollama, yakın takip, şerit ihlali, çalışma süresi ihlali gibi trafik kazalarının oluşumunda büyük rol oynayan kural dışı davranışların denetimlerine ağırlık verilecektir.



e.112 Acil, 155 Polis imdat ve 156 Jandarma imdat telefon hatlarında görev yapan personel sayısı takviye edilecek ve bu telefonlara yapılacak müracaat veya ihbarlar titizlikle ve derhal değerlendirilecektir.



f.Kentin önemli meydan, bulvar, kritik-hassas noktalarında gelişebilecek olaylara karşı ani müdahale ekipleri hazır bulundurulacaktır.



g.Alışveriş merkezleri ve diğer alışveriş alanlarında güvenlik tedbirleri artırılacaktır. İlimizdeki umuma açık eğlence ve dinlenme yerlerinin işletmecilerine gerekli tebligat yapılarak bu yerlerde özel güvenlik görevlisi bulundurmak başta olmak üzere kendi güvenlik tedbirlerini almaları sağlanacaktır.



h.Merkez ilçeler yanında diğer ilçelerimizde kaymakamlıklarca risk durumuna göre değerlendirmeler yapılarak eğlence bölgelerinde gerekli güvenlik ve trafik tedbirleri alınacaktır.



i.Trafiğe kapatılması uygun görülen cadde, meydanlar ve kapanma saatleri hususunda basın ve yayın organları vasıtasıyla halkımızın bilgilendirilmesi sağlanacaktır.



2.Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından;



a.Özellikle alışveriş ve eğlence mahalleri ile diğer umuma açık alanlarda denetimler, tefrik edilecek ekipler marifetiyle etkin bir şekilde yapılacaktır.



b.İtfaiye, su ve kanalizasyon arıza ekipleri hazır hâle getirilecek ve nöbetçi memurlukları vatandaş müracaatlarına açık tutulacaktır.



c.Toplu taşıma araçlarının seferlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla gerekli tedbirler önceden planlanacaktır.



3.Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olacak, sorumluluk alanlarındaki yolların trafiğe açık tutulması için gerekli çalışmaları yapacak ve acil müdahale ekipleri oluşturacaktır.



4.Devlet Hastaneleri acil servisleri ile Aile Sağlığı Merkezleri, nöbetçi eczaneler ile haberleşme ve elektrik hizmetleri için gerekli ön hazırlıklar ilgili birimlerin üst yöneticileri tarafından önceden planlanacak ve acil müdahaleler için yeterli ekip ve teçhizatları hizmete hazır hâle getirilecektir.



5.Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 25.12.2017 tarihinden itibaren umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde ilgili mevzuat çerçevesinde yoğunlaştırılmış denetimlerde bulunacaktır.



6.Muhtemel elektrik arızaları için Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. ekiplerini her an müdahaleye hazır hâlde bulunduracaktır.



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