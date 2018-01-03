Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'nin başkanlık katında çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi. Erdoğan, Destici’yi telefonla arayarak BBP Genel Merkezi'ndeki yangın hakkında bilgi aldı ve Destici'nin şahsında tüm BBP camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkezi'nin başkanlık katında çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü



Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkez binasının başkanlık katında çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi.



Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi'nde bulunan 4 katlı BBP Genel Merkezi'nin, başkanlık makamının bulunduğu 4. katında yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Polis, genel merkez binasının çevresinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.







Yangında dumandan etkilenen iki kişiye sağlık görevlilerince müdahale edildi.



Parti görevlileri, binanın 3. katındaki salonda Genel Başkan Mustafa Destici'nin başkanlığında toplantı yapıldığı sırada bir patlama sesinin duyulduğunu, yangının da patlamanın ardından çıktığını belirtti.



Maddi hasarın meydana geldiği binada, itfaiye ekipleri çalışma yaptı.



ERDOĞAN'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' TELEFONU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi telefonla aradı.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Merkezi'nde yangın çıktığına dair haberlerin ardından, Destici’yi telefonla arayarak olay hakkında bilgi aldı.



Erdoğan, binada toplantı sırasında meydana gelen olaydan üzüntü duyduğunu belirterek, Destici'nin şahsında tüm BBP camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.



YILDIRIM'DAN TELEFON



Başbakan Binali Yıldırım, BBP Genel Merkez binasında çıkan yangına ilişkin, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla aradı.



Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Destici'den binada çıkan yangın hakkında bilgi aldı.



Yıldırım görüşmede ayrıca, olaydan duyduğu üzüntüyü belirterek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.



KILIÇDAROĞLU'NDAN TELEFON

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP Genel Merkezi'nde çıkan yangınla ilgili Genel Başkan Mustafa Destici'yi telefonla aradı.



CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Destici ile görüşmesinde, yangınla ilgili bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, Destici'ye ve BBP camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.







İLK AÇIKLAMA



BBP Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut patlama ve yangına dair CNN Türk'te açıklama yaptı.



Karabulut şunları söyledi:



Hepimize geçmiş olsun. Biz o arada divan toplantımızı yapmaktaydık. Genel başkanlık katında bağırtı çağırtı duyduk. Dışarı çıktığımızda her tarafı duman kaplamıştı. Arkadaşlarımızı tahliye etmeye başladık. Sonra itfaiyeye haber verdik. Daha sonra da işte dışarıdan itfaiyelerin çalışmalarını izledik. Herhangi bir şey yok. Klima patlaması. Genel başkanlık katındaki kendisinin makamında kullanmış olduğu klima patladı. Her şeyin kontrollü bir şekilde raporu verilecek.



ulusal.com.tr



