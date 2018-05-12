Vatan Partisi'nin Çankaya İlçe Başkanlığı 24 Haziran seçimleri için kahvaltı buluşması düzenledi. "Büyük Çözüme Doğru Çankaya Buluşması" adı verilen etkinlikte seçimler ve hedefler konuşuldu.

Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza barajını aşılmasında büyük emek sarf eden Vatan Partililer kahvaltıda bir araya geldi."Büyük Çözüme Doğru Çankaya Buluşması" adındaki kahvaltı etkinliğini Vatan Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı düzenledi.Etkinliğe, eski 3'üncü Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Bülent Esinoğlu ve il ilçe parti yöneticileri katıldı. Bu isimlerin yanı sıra Vatan Partisi dostları ile Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticileri Serap Karadağ, Seher Yıldız ve Meryem Yılmaz da kahvaltıda yer aldı.24 Haziran seçimlerinde yeni bir zafer elde etmenin kararlılığının vurgulandığı etkinliğin açılış konuşmasını Çankaya İlçe Başkanı Feyzullah Öztürk yaptı.Öztürk'ün ardından kürsüye Vatan Partisi Öncü Gençlik Ankara İl Yöneticisi Ali Çağlar Sönmez geldi.Konuşmacılar arasında Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik de vardı. AKP'nin 2019'a kadar beklemeye mecali olmadığını söyleyen Özçelik, bu nedenle erken seçim kararı alındığını kaydetti.Konuşmaların ardından partiye yeni katılan yurttaşlara rozet töreni yapıldı.