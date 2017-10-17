CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'

Ankara'da büyük fuhuş operasyonu! 70 adreste 237 gözaltı

Ankara'da, internetten tanıştıkları kişileri para karşılığı cinsel ilişki vaadi ile kandırıp, masaj salonu ve sauna adı altında ruhsatsız işletilen 70 farklı adreste gasbettikleri belirlenerek gözaltına alınan 237 kişiden 103'ü tutuklandı.

Ankara'da büyük fuhuş operasyonu! 70 adreste 237 gözaltı

Ankara'da son bir yıl içinde masaj salonu ve sauna adı altında ruhsatsız işletilen bazı yerlerde gasp olaylarının artması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Gasp Büro Amirliği ekipleri, ocak ayından bu yana 70 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, internet üzerinden tanıştıkları kişileri, para karşılığı cinsel ilişki vaadi ile masaj salonu ve sauna adı altında ruhsatsız işletilen yerlere çağırarak tuzağa düşüren 92 kadın gözaltına alındı. Tuzağa düşürülenleri silah tehdidi ile darbederek gasbeden 145 erkek şüpheli de yakalandı. 

Gözaltına alınan 237 şüpheliden 103'ü, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşları tür olaylara karşı uyardı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #fuhuş operasyonu #gözaltı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Buda heykeli de kurtaramadı: 10 kişi gözaltına alındı
Sonraki Haber
FOX TV Sunucusu İsmail Küçükkaya'ya kınama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.