Ankara güne zehir tacirlerine yönelik baskınlarla başladı. Uyuşturucu satıcılarının bulunduğu 200 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Silahlı suç örgütüne yönelik başka bir operasyonda, aralarında polislerin de olduğu 79 kişi gözaltına alındı.

6 aya yakın süre teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon için düğmeye basıldı.



Başkentte, sabah erken saatlerde iki ayrı noktada toplanan ekipler, önceden belirlenen 200 adrese helikopter destekli ve eş zamanlı baskınlar yaptı.



Uyuşturucu satıcılarının hedefindeki çocuklara ve gençlere "kalkan" olmak amacıyla gerçekleştirilen operasyon, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan polis memuru Hüseyin Kalkan'a atfedildi.



Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın yönettiği ve bin 500 polisin katıldığı operasyonda, 15 dedektör köpek kullanıldı.



Karapürçek'te bir eve düzenlenen baskında yatağın altına ve beşiğe gizlenmiş silahlar bulundu.



Yüksek miktarda uyuşturucu ile çok sayıda silahın da ele geçirildiği operasyonun, 2018 yılının en kapsamlı narkotik operasyonu olduğu belirtildi.



Ankara'da bir operasyon daha vardı. Liderliğini Muzaffer Arkaç'ın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 3'ü polis 111 şüpheliden 79'u gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramalarda yüksek miktarda uyuşturucu ile çok sayıda silah ele geçirildi. Uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 120 bin 918 liraya ele konuldu.



ulusal.com.tr