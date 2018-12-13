banner999
Ankara'da Bylock operasyon: Yakalandılar
Ankara'da Bylock operasyon: Yakalandılar
İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tutuklandı
İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tutuklandı
Soma'da kömür madeninde göçük: 11 yaralı
Soma'da kömür madeninde göçük: 11 yaralı
Akar: Göz yummayız
Akar: Göz yummayız

Ankara'da Bylock operasyon: Yakalandılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 11 kişiden 7'si yakalandı.

Ankara'da Bylock operasyon: Yakalandılar

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 7 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından yapılan açıklamada, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 11 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 7'si Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Zanlıların ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildiği, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #bylock #ankara #operasyon
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.