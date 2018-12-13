Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 11 kişiden 7'si yakalandı.

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 7 zanlı gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından yapılan açıklamada, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 11 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.



Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 7'si Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.



Zanlıların ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildiği, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.