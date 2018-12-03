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Ankara'da doğalgaz patlaması: Yaralılar var

Ankara Necatibey Caddesi'nde, bir iş yerinde doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada 7 kişi yaralandı.

Ankara'da doğalgaz patlaması: Yaralılar var

Ankara'da bir kafede doğalgaz patlaması meydana geldi.

Alınan ilk bilgilere göre, Kızılay semti Necatibey Caddesi'nde bir apartmanın üst katında bulunan kafede, henüz belirlenemeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.

Patlama nedeniyle 7 kişinin yaralandığı ve iş yerinde maddi zarar oluştuğu öğrenildi. 

Doğalgaz sızıntısı ihtimali nedeniyle çevredeki iş yerleri boşaltıldı.

Ankara Valiliği'nden açıklama
03. 12. 2018 günü saat 18.45 sularında Necatibey Caddesi’ndeki bir binanın tadilat hâlindeki ikinci katının girişinde, ilk belirlemelere göre doğal gaz sıkışması nedeniyle olduğu değerlendirilen bir patlama meydana gelmiş; patlamanın etkisiyle hafif şekilde yaralanan yedi vatandaşımız çeşitli hastanelere sevk edilmişlerdir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.



Kaynak: AA
Etiketler; #ankara
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