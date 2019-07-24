Emniyette terfiler belli oldu
Emniyette terfiler belli oldu
İmara açılan dere yatakları dengeleri bozdu
İmara açılan dere yatakları dengeleri bozdu
Sondaj gemileri TSK himayesinde
Sondaj gemileri TSK himayesinde
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Ankara'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı karar

FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı karar

FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgüt üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan ve ByLock kullandığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerden 2'sinin emniyet görevlileri tarafından yakalandığı aktarılan açıklamada, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #fetö #operasyon
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.