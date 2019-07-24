Ankara'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı karar

FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi



Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgüt üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan ve ByLock kullandığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.



Şüphelilerden 2'sinin emniyet görevlileri tarafından yakalandığı aktarılan açıklamada, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.