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Ankara'da FETÖ operasyonu: 10 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu ByLock kullanıcısı 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da FETÖ operasyonu: 10 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu ByLock kullanıcısı 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullandıkları tespit edilen aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 10 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 7'sini gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların ifade işlemleri için emniyete getirildiği, diğerler şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Etiketler; #ankara
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