banner1005
MSB: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır
MSB: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır
TFF'den flaş beIN Sports açıklaması
TFF'den flaş beIN Sports açıklaması
Şenol Güneş hakkında takipsizlik kararı
Şenol Güneş hakkında takipsizlik kararı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Ankara'da FETÖ operasyonu: 18 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı

Ankara'da FETÖ operasyonu: 18 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "örgüt üyesi özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan ve örgütün haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen 18 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği" bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerden 6'sının yakalandığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapıldığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #fetö #bylock
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.