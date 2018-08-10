FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma sürüyor. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 22 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

TSK bünyesindeki FETÖ üyelerinin kontörlü ve ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştiğinin tespit edildi. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Ardından ekipler, şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara, Eskişehir, Sivas, Bilecik ve Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar başlattı.



Baskınlarda şu ana kadar 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.



Şüphelilerin, TSK bünyesinde çalıştıkları dönemde üsteğmen ve teğmen rütbelerinde oldukları öğrenildi.



Zanlılardan 6'sının eski pilot olduğu kaydedildi. Zanlılardan 3'ünün ise daha önceki soruşturmalar kapsamında tutuklu oldukları bildirildi.





ulusal.com.tr