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Ankara'da FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 16 kişi hakkında FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı verdi.

Ankara'da FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 16 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve Ankara ile Çankırı'da bulunan şüphelilerden 7'sinin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik işlemlerin sürdüğü ifade edildi.

Ayrıntılar gelecek...


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #fetö
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