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Ankara'da FETÖ soruşturması: 93 gözaltı kararı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün kapatılan bir özel okulunun çalışanlarına yönelik 93 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da FETÖ soruşturması: 93 gözaltı kararı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün kapatılan bir özel okulunun çalışanlarına yönelik 93 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara batı cumhuriyet başsavcılığı #fetö #gözaltı
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