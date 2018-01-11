- Sosyal medya aracılığıyla tanışıp gazinoya götürdükleri kişinin, hesaba itiraz edince parasını gasbettikleri öne sürülen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Ankara'da sosyal medya aracılığıyla tanışıp gazinoya götürdükleri kişinin parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.



İddiaya göre, A.D, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı S.A. ve Y.B. ile buluşarak Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'ndeki gazinoya gitti. Hesaba itiraz eden A.D'nin parası ve değerli eşyası, iş yeri sahiplerince tehditle gasbedildi.



A.D'nin şikayeti üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gasp zanlıları E.Y, M.Ç. ve Ş.Ö. ile bağlantılı oldukları S.A. ve Y.B'yi gözaltına aldı.



E.Y, M.Ç. ve Ş.Ö, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.