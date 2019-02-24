Türkiye Gençlik Birliği ihtiyaç sahibi lise ve üniversite öğrencileri için Ankara'da "Gençlik Kermesi" düzenledi. El yapımı hediyelik eşya, takı, çanta ve yemeklerin satıldığı kermesin bir de sürpriz konuğu vardı. Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Tülin Oygür kermesi ziyaret etti.

Ankara'da gençlik kermesi düzenlendi. Kermes büyük ilgi gördü.



Kermesi Türkiye Gençlik Birliği ihtiyaç sahibi lise ve üniversiteli öğrenciler için düzenledi.



Kermeste hediyelik eşya, çanta ve takının yanı sıra ev yemekleri de vardı. O yemeklerden biri de yaprak sarmasıydı.



Kermesin bir de sürpriz konuğu vardı. Vatan Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Tülin Oygür kermesi ziyaret etti.



Kermeste açılan masaları tek tek gezip katılımcılarla sohbet eden Oygür, Ulusal Kanal'a özel değerlendirme yaptı.





ulusal.com.tr