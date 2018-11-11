"CHP ve HDP'nin Mart 2019'daki yerel seçimlerde ittifak yapacağı" iddiaları günden güne güçleniyor. Geçtiğimiz günlerde CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun "HDP ile görüşmeler oluyor" söyleminin ardından Ahmet Türk ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da gizli bir toplantı yaptığı iddia edildi.

CHP Milletvekil Sezgin Tanrıkulu HDP ile ittifak iddiaları ile ilgili böyle konuşmuş, yerel seçimler için HDP ile görüşmelerin olduğunu belirtmişti.



CHP-HDP ittifakı ile ilgili yeni bir gelişme daha orataya çıktı. O gelişmeyi, Milliyet yazarı Talat Atilla köşesine taşıdı.



Atilla, 8 Kasım sabahı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Türk ve bir medya patronunun Ankara'daki bir otelde gizlice görüştüğünü gündeme getirdi.



Talat Atilla, iki saate yakın sürdüğünü belirttiği görüşmede yaşanan diyaloglara da yer verdi.



Önce Kılıçdroğlu konuştu..



" Sayın Türk, Türkiye ağır bir süreç geçiriyor. Bu resmi bir ittifak görüşmesi değil ama bazı kritik yerlerde demokrasi ve adalet arayışında mutabakat içinde olabiliriz. Özellikle İstanbul ve Ankara seçimlerinin sonucu Türkiye’yi yeniden şekillendirebilir!"



Ardından Ahmet Türk "Haklısınız, neler yapılabilir konuşalım" ifadelerini kullandı.



Yerel seçimlerde ittifak için yapılan bu gizli görüşmede Kılıçdaroğlu, atılması gereken somut adımları da sordu.



Kılıçdaroğlu, somut önerilerini sorunca, Türk final konuşmasını yapar! "Tabanımızın oy vereceği isimler koyabilirseniz demokratik mutabakat olabilir. Mesela Ankara’da Mansur Bey’e (Mansur Yavaş’ı kastediyor...) tabanımız sıcak bakmaz! İstanbul’da bazı kritik ilçelerde de CHP listelerinden Kürt seçmene yakın isimlerle sonuç alınabilir!"



ulusal.com.tr