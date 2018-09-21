Ankara'da terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan Avusturyalı gazeteci Max Zirngast( MEKS ZİNGEST) tutuklandı. Zirngast'ın hakkındaki suçlama ise "silahlı terör örgütüne üye olma".

Türkiye'de gözaltına alınan Avusturyalı gazeteci tutuklandı.



Avusturyalı gazeteci Max Zirngast'ın 'terör' suçlamasıyla geçtiğimiz hafta Ankara'da terörle mücadele ekiplerince gözaltına alınmıştı.



Ankara 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği, Zirngast'ın da bulunduğu 3 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma suçlaması" kapsamında tutuklama kararı verdi.



Zirngast, savunmasının ardından mahkeme tarafından tutuklandı.





ulusal.com.tr

