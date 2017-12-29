Yılbaşında Başkentte alınacak olan tedbirlere ilişkin açıklama Ankara Valisi Ercan Topaca‘dan geldi. Topaca, kutlama alanlarına girişlerin kontrol altında yapılacağını belirtti. Konuya ilişkin kriz merkezi kurulacağını söyleyen Topaca, toplam 9 bin 744 personelin görevlendirildiğini ifade etti.

Yılbaşındaki yapılacak kutlamalar nedeniyle Başkentte de güvenlik önlemleri arttırılıyor.Ankara Valisi yılbaşında alınacak önlemlere ilişkin açıklama yaptı. Buna göre yılbaşı gecesi toplam Ankara genelinde 9 bin 744 personelin görev yapacak.7 bin 344 polis ve 2 bin 400 jandarma caddelerde, sokaklarda, umuma açık mekanlarda, alışveriş merkezlerinde tedbir alacak.Ankara Valisi Ercan Topaca, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Artar ve İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile basın toplantısı düzenledi, alınacak tedbirlere yönelik açıklamalar yaptı.Vali Topaca kutlamaların güvenliğini sağlamak için Kızılay'a akşam saat 20.00'den itibaren bütün girişlerin kapatılacağını belirtti.Kutlama alanlarına girişler kontrollü olacak, vatandaşlar üst aramasından geçecek. Yılbaşı gecesiyle ilgili bütün gelişmeler ise kurulacak olan kriz merkezinden takip edilecek.Topaca, yılbaşı gecesinde zabıtanın da denetimleri sürdüreceğini vurguladı.