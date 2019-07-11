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Ankara'da hastanede korkutan olay: 19 personel gazdan etkilendi

Sağlık Bakanlığı tarafından "Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarında, içinde kimyasal madde bulunan şişenin kırılması sonucu çıkan gazdan 19 personel etkilenmiştir. Gazdan etkilenen kişilere hızla müdahale edilerek 112 ambulanslarıyla diğer hastanelere sevk işlemleri gerçekleşmiştir. Nakledilen personelimizin sağlık durumları iyidir" açıklaması yapıldı

Ankara'da hastanede korkutan olay: 19 personel gazdan etkilendi

Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarında, içinde kimyasal madde bulunan şişenin kırılması sonucu çıkan gazdan 19 personel etkilendi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, gazdan etkilenen kişilere hızla müdahale edilerek 112 ambulanslarıyla diğer hastanelere sevk işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Nakledilen personelin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen açıklamada, laboratuvar ile aynı katta bulunan acil servisin tedbiren boşaltıldığı kaydedildi.

Acil servise kısa süre içinde tekrar hasta alımına başlanacağı bildirildi.

Bu arada, olayla ilgili Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #hastane
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