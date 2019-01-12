Ankara'da hava kirliliğinin halk sağlığını tehdit edecek boyutlarda olduğu ortaya çıktı. Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Erkin Etike, taşıt trafiği ve kömür kullanımından kaynaklanan kirliliğe acilen çözüm bulunmasını istedi. Siyasetçilere de çağrı yapan Etike “belediye başkan adayları hava kirliliğine karşı projelerini anlatmalı” ifadelerini kullandı.

Ankara’da hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaştı, uzmanlar önlem alınması için çağrı yaptı.



Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Erkin Etike ile Ankara Tabib Odası Başkanı Vedat Bulut, başkentteki hava kirliliğine ilişkin basın toplantısı düzenledi.



Kirliliğin sebeplerini açıklayan Etike, Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesini acil önlemler almaya davet etti.



Türkiye’nin yerel seçim sürecinde olduğunu kaydeden Etike, adaylara seslendi.



Ankara Tabib Odası Başkanı Vedat Bulut ise hava kirliliğinin insan sağlığı için hayati bir tehlike oluşturduğunu vurguladı.



ulusal.com.tr